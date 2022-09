Anziano travolto da un auto: ricoverato in ospedale, è grave

Un anziano è stato investito da un auto a Battipaglia. Il sinistro stradale si è verificato in via Ricasoli dove l'anziano, 77enne battipagliese, è stato investito da un'automobile mentre era sul marciapiedi. Il pensionato è stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Battipaglia. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno sequestrato l'automobile.