Un anziano è stato investito da un'auto pirata mentre attraversava la strada ad Eboli. L'automobilista non si è fermato per prestare soccorso al pedone. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia municipale di Eboli, diretti dal comandante Sigismondo Lettieri, che sono a lavoro per individuare l'automobilista pirata. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Eboli dove gli hanno diagnosticato la rottura del femore.

