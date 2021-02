Abitazione in fiamme. L’incendio si è verificato nel rione Taverna, nella serata di mercoledì scorso. Il fuoco ha invaso la cucina e un’altra stanza dell’appartamento, e distrutto i mobili. Paura per la famiglia che vive nella casa avvolta dalle fiamme, che si è precipitata in strada insieme ad altri condomini, in attesa dei vigili del fuoco, giunti a Taverna per spegnere il rogo. Evacuato la piccola palazzina, dopo aver spento il fuoco hanno accertato che a causare l’incendio è stato il cattivo funzionamento del camino. Le fiamme si sono sprigionate dalla canna fumaria e in pochi istanti hanno raggiunto le stanze della casa. La struttura portante della palazzina e dell’alloggio in cui si è verificato l’incendio non è stata danneggiata, ma bisognerà rimuovere i mobili distrutti dalle fiamme e sarà anche necessario effettuare lavori di ristrutturazione per renderla nuovamente abitabile. Il fumo acre ha invaso tutta la palazzina, ma la gran parte dei condomini ha trovato riparo in strada. I vigili del fuoco hanno evacuato le case finchè l’intervento è terminato. Le persone che alloggiano nella casa devastata dalle fiamme sono state costrette a recarsi da familiari dove hanno trascorso la notte mentre le altre famiglie sono potute tornare nelle proprie abitazioni. La scarsa manutenzione del camino ha provocato il rogo. La canna fumaria non era stata pulita, si è verificato un ritorno di fiamma e il conseguente incendio.

Ultimo aggiornamento: 19:24

