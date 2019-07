Domenica 21 Luglio 2019, 19:48

Urge del sangue Gruppo 0 negativo per un ragazzo di un paese del Tanagro in rianimazione dell’ospedale Curto di Polla. Tutti i donatori che hanno la possibilità di recarsi in ospedale nel centro trasfusionale già da domani mattina per evitare che si resti senza quel tipo di sangue da trasferire a quel paziente. «Ovviamente comunichiamo a tutti i donatori anche con gruppi sanguigni diversi di effettuare la loro donazione in questo periodo estivo proprio per evitare queste tragiche conseguenze ed urgenze per chi ha purtroppo bisogno».