CORBARA. Incendia un'auto durante la notte, viene incastrato dalle telecamere. E' stato denunciato per incendio doloso un uomo di Poggiomarino, di 36 anni, che nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe dato fuoco ad un'auto nel centro di Corbara, comune dell'Agro nocerino sarnese. La posizione del giovane viene ora analizzata per un episodio analaogo, quando un'auto fu data alle fiamme in piena notte, qualche mese prima. Il veicolo si trovava in un parcheggio su pubblica via. La notte scorsa, erano giunti sul posto i carabinieri della tenenza di Pagani, che insieme ai vigili del fuoco hanno provveduto a domare e spegnere l'incendio, evitando conseguenze ben più serie per la pubblica incolumità. La segnalazione era partita da alcuni residenti, attirati dalle fiamme che divampavano per strada. In una fase successiva, poi, i militari hanno acquisito e visionato alcuni filmati di videosorveglianza, riuscendo ad identificare l'uomo, fortemente sospettato per l'incendio e denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Non residente nell'Agro nocerino, il 36enne sarebbe giunto a Corbara per poi dare fuoco all'automobile. Al momento, non sono chiari i motivi del gesto. Il suo profilo resta ora nel mirino degli inquirenti anche per un precedente episodio, simile per modalità e tempi di esecuzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA