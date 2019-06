Sabato 22 Giugno 2019, 15:54

BATTIPAGLIA. Questa volta, all’Aquafarm di Battipaglia, per fortuna la tragedia è stata solamente sfiorata. Altrimenti, a farne le spese, sarebbe potuto essere un bambino di soli cinque anni, che ha rischiato di annegare nel parco acquatico della litoranea salernitana.L’episodio si è verificato oggi, più o meno verso l’orario di pranzo, quando il piccolo ha iniziato ad avere difficoltà mentre giocava in una delle piscine. Il padre del bambino, resosi conto della situazione, si è immediatamente lanciato in acqua, traendolo in salvo. Immediatamente, il personale del parco di divertimenti ha allertato il servizio di emergenza sanitaria. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza medicalizzata della Croce Verde di Battipaglia. Il bambino, dopo i primi soccorsi del personale sanitario, è stato trasportato presso il pronto soccorso di Battipaglia, dove è stato sottoposto alle analisi del caso. Secondo indiscrezioni, comunque, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.Non è la prima volta, comunque, che si verificano episodi simili. Già nell’estate del 2018, infatti, un adolescente fu sorpreso da un malore, mentre si trovava nella struttura. Anche in quel caso, il personale sanitario riuscì a salvare la vita del ragazzino.