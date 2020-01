Per la prima volta nella storia del mondo arbitrale del mondo professionistico due fratelli si ritrovano insieme a diririgere la stessa partita, stiamo parlando di Ivan e Manuel Robilotta, entrambi apartenenti alla sezione di Sala Consilina. Il designatore di serie B Emilio Morganti, ha scelto i due fratelli per la gara del campionato cadetto in programma domenica 26 gennaio tra Crotone e Spezia. Ivan Robilotta, fungerà da assistente numero 1, mentre il fratello Manuel, quest'anno promosso in serie B dove ha già debuttato nella veste di arbitro, sarà il quarto ufficiale di gara. Una bella soddisfazione per la piccola sezione del Vallo di Diano, che è stata esperessa dal presidente Gianpiero Cafaro: «In questo modo stabiliamo un altro primato i fratelli Robilotta, nella stessa partita, non ci può che riempire di gioia e va a premiare il nostro lavoro portato avanti negli anni». © RIPRODUZIONE RISERVATA