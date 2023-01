Il 2022 si è concluso con otto nomine decise dall'arcivescovo Andrea Bellandi nel mese di dicembre. Monsignor Gaetano Conversano, che per tanti anni, dal 1964 al 2014, ha guidato la parrocchia di Santa Maria della Consolazione, a via Laspro, svolgerà il ministero di vicerettore di San Giorgio, la splendida chiesa seicentesca in via Duomo. Ordinato il 2 luglio 1961, metterà a servizio dei fedeli la sua lunga esperienza pastorale, oltre sessant'anni di sacerdozio. Due le nomine che riguardano l'Azione Cattolica diocesana: don Antonio Del Mese, vicario parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, a Pastena, è il nuovo vice assistente della sezione dedicata ai ragazzi; don Mirco Vitale, vicario della parrocchia di San Gregorio VII, a Battipaglia, assume l'incarico di assistente del Movimento Studenti dell'associazione.



Cinque le nomine che riguardano il nuovo Capitolo della Concattedrale di Campagna, dedicata a Santa Maria della Pace. Hanno ricevuto tale incarico don Carlo Magna, che della cattedrale è parroco dal 2013; don Giuseppe Guariglia, parroco del Sacro Cuore di Gesù, ad Eboli; don Angelomaria Adesso, parroco a Caggiano e Salvitelle; don Giuseppe Zarra, parroco a Santomenna, Castelnuovo di Conza e Laviano; monsignor Salvatore Spingi, a Contursi Terme.

Un tempo il capitolo di una cattedrale, di cui si hanno le prime notizie intorno al IX-X secolo, era costituito da sacerdoti che vivevano in comunità, pregavano insieme e si prendevano cura delle anime che vivevano sul territorio che rientrava sotto l'amministrazione della chiesa madre. A disciplinarne la vita erano delle regole, in latino canones, e ogni giorno, in comunità, era letto un capitolo di questo statuto (da cui il nome capitolo). Era una sorta di senato vescovile, che il pastore del luogo consultava per prendere le decisioni più importanti. Oggi conserva tre importanti prerogative: pregare insieme (partecipano in cattedrale alla celebrazione della liturgia delle ore); assistere il vescovo nelle celebrazioni più importanti officiate in cattedrale; custodire la tradizione culturale della chiesa locale anche attraverso la cura del patrimonio di beni artistici, quadri, suppellettili e paramenti.

Oggi intanto, dopo l'intenso periodo di Natale, riprende la vita ordinaria della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Sono in programma l'incontro dell'arcivescovo con i vicari foranei, l'incontro dei giovani in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù (in programma a Lisbona, a fine luglio), il primo appuntamento del corso per animatori musicali e, infine, alle 19 di domenica prossima, la celebrazione che monsignor Bellandi presiederà in duomo per istituire ventinove nuovi ministri straordinari della comunione, laici, uomini e donne, che, tra gli altri, svolgeranno il servizio di portare la comunione agli ammalati, impossibilitati a partecipare alle celebrazioni.