Domenica 22 Aprile 2018, 07:51 - Ultimo aggiornamento: 21 Aprile, 23:46

Centola. L’Arco naturale di Palinuro resta off limits. Da alcuni anni quello che era un luogo magico e incantato che tutto il mondo invidiava alla costiera cilentana è interdetto. La spiaggia antistante la struttura monumentale anche per questa stagione estiva sarà vietata ai bagnanti.Il provvedimento degli enti competenti si rende nuovamente necessario per il rischio crolli che rende l’area pericolosa. Eppure qualche tempo fa aveva fatto ben sperare il bando indetto dall’autorità di Bacino per realizzare il progetto di risanamento dell’Arco da cinque milioni di euro. Due anni fa, allo scadere del termine previsto nel bando internazionale, furono presentate sei idee progettuali. A settembre dello scorso anno sono state selezionate le prime tre idee migliori, presentate da Gamma Ingegneria, Area Progetto Associati e Acquatecno srl, cui sarebbero dovuti andare i premi in danaro previsti nel bando. Ma per l’affidamento dei lavori nulla si è mosso.Uno dei luoghi più rinomati di Palinuro resta quindi interdetto anche in questa stagione estiva.