Area di confine contesa per anni tra due comuni, la spunta Pagani al Consiglio di Stato

PAGANI. Confini contesi tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino: il Consiglio di Stato chiude la vicenda. La sentenza dei giudici rigetta gli appelli del Comune di Sant’Egidio e della Provincia di Salerno.

Secondo la pronuncia, la competenza sulla decisione non è delle amministrazioni, ma del legislatore. La controversia si protrae da anni e ha origine dal riconoscimento, da parte di Palazzo Sant’Agostino, della zona contesa al municipio di Sant’Egidio del Monte Albino. Nel 2019 il consiglio provinciale ritenne che la gestione fosse dell’ente più piccolo, tenendo fuori dall’assegnazione la località Taurano. Una decisione assunta in base alla legge regionale sull’istituzione dei nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni della Campania. Il Comune di Pagani impugnò le delibere dinanzi al Tar, che nel febbraio del 2021 si pronunciò a favore dell'Ente, accogliendo il ricorso e annullando i provvedimenti della Provincia. Per i giudici la decisione non si sarebbe dovuta basare su dati storici, ma «sulla base dei dati catastali più recenti».

La motivazione non fermò l’amministrazione di Sant’Egidio del Monte Albino e la Provincia, che impugnarono la sentenza al Consiglio di Stato.

Al doppio ricorso si aggiunse quello del Comitato per la definizione dei confini tra i Comuni di Sant'Egidio del Monte Albino - Pagani, che perorava l’appello del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Gli appelli sono stati definiti «infondati». Nella motivazione si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale: «Nel caso in esame, sussiste una sorta di rivendicazione, da parte del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, del possesso delle aree contestate.

Ma si tratta di pretese che esulano dai poteri conferiti alle autorità amministrative e che, implicando eventualmente modifiche territoriali derivanti dal riconoscimento di diritti su tali aree, e non solo di apposizione di confini, sono riservate al legislatore in forza dell’art. 133 della Costituzione». In sintesi, «dalle stesse pretese e dalle stesse affermazioni del Comune appellante e della Provincia, emerge che non è questione di mero accertamento di confini ma di rivendicazione di diritti sulle aree contestate; diritti che sarebbero maturati in favore del Comune appellante per effetto dell’esercizio sui medesimi territori di funzioni amministrative o di servizi pubblici essenziali. Ma, come detto, tali rivendicazioni esulano dall’ambito dei poteri amministrativi relativi all’accertamento dei confini».