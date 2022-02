Il farmaco dell'eutanasia somministrato alla bimba di legno quandi aveva tre mesi

«Il farmaco che verrà utilizzato per il suicidio assistito del 43enne marchigiano, tetraplegico da 10 anni, che ha vinto la sua battaglia dopo 16 mesi dalla sentenza della Consulta, e che verrà somministrato per 20 secondi, è lo stesso che indussero per quindici giorni, all’età di soli tre mesi, alla piccola Arianna Manzo in spregio ad ogni linea guida nazionale ed internazionale». La denuncia è del legale della ragazzina, l’avvocato Mario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati