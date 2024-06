Malore a scuola a Milano, Salerno sconvolta per la scomparsa di Armando Mainardi

Un sorriso dolcissimo, un’anima buona. Salerno sotto choc per la notizia improvvisa della morte di Armando Mainardi, 47 anni. Figlio di Antonio, Tonino, che per 50 anni, con il suo cognome abbinato all’arredamento e la moglie Pina, ha scritto la storia del design in città, attualmente era un insegnante di sostegno presso la scuola media Vico di Milano. Probabilmente un malore improvviso lo ha stroncato: Armandino, così lo chiamavano tutti, è stato trovato privo di sensi nel bagno dell’istituto e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Quando il personale sanitario ha contattato la famiglia per informarli della tragedia si è pensato ad un brutto scherzo. Per nessuno poteva essere prevedibile un fatto così doloroso. Alla notizia giunta così fulminea tra le mura di casa, la famiglia ha reagito troncando bruscamente la conversazione. Poi il dubbio, una nuova chiamata, la triste conferma. Lascia una giovane moglie, Emilia, e una piccola bimba. La sua dipartita ha scosso tutti: la scuola dove insegnava, la comunità milanese, Salerno e la tifoseria granata, perché Armandino era un grande, grandissimo tifoso. Al vaglio le circostanze esatte dell’accaduto. Saranno le indagini delle autorità competenti a stabilire le cause del decesso.