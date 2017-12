Armato di coltello, minaccia barista e ruba l'incasso

Venerdì 29 Dicembre 2017, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco FaenzaEboli- E' entrato nel bar Gulliver, alle tre di notte. Aveva il volto coperto quando ha fatto irruzione nel locale. Il rapinatore ha puntato il coltello alla gola del barista e si è fatto consegnare l'incasso, fuggendo via in pochi secondi.Il colpo notturno ha fruttato un bottino magro: 150 euro.Il malvivente è stato ripreso dalle telecamere del bar. Se verrà identificato rischia una denuncia in stato di libertà.Il blitz è stato realizzato nella notte tra giovedì e venerdì. Il bar in via Ceffato si trova accanto all'ex sede dei giudici di pace. L'attività commerciale resta aperta 24 ore al giorno. I rischi notturni sono evidenti. Il proprietario si è munito di una telecamera. Il rapinatore però era al corrente della videosorveglianza interna e ha adottato le contromisure. Un passamontagna per coprire il viso e tra le mani un coltello.Al bar Gulliver, ieri notte, sono arrivati i carabinieri di Eboli. Il capitano Geminale e il maresciallo Garrisi hanno acquisito le immagini e hanno ascoltato il barista derubato. L'indagine non è semplice.Pochi giorni fa, in via Da Vinci, venne rapinata una parrucchiera, Antonella M.. Uscendo dal negozio, la commerciante venne pedinata e rapinata mentre era in auto. Il rapinatore intascò un bottino di 2500 euro mentre la parrucchiera veniva trasferita all'ospedale di Eboli. Il malvivente venne rintracciato in poche ore. Dei soldi, nessuna traccia. Nonostante la sua ammissione di responsabilità, il pregiudicato venne denunciato in stato di libertà.