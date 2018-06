Martedì 5 Giugno 2018, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 20:29

Madre tenta di portare l'hashish al figlio detenuto al carcere di Salerno e viene arrestata. L'operazione antidroga è stata effettuata dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia con la collaborazione del personale della polizia penitenziara in servizio al carcere di Salerno.La donna, 59enne napoletana, è stata perqusita dai poliziotti, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, e gli agenti hanno scoperto che la signora tra le parti intime c'era un palloncino di gomma contenente cinque involucri di cellophane in cui erano avvolti 50 grammi di hashish. La droga è stata subito sequestrata mentre la donna è stata arrestata.Il blitz è scattato appena i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia, nel corso di specifiche attività info-investigative, sono venuti a conoscenza da fonte fiduciaria che una donna residente a Napoli si sarebbe recata presso il carcere di Salerno per consegnare al figlio, detenuto, l'hashish nel corso di un colloquio. Dopo le formalità di rito, la donna è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del P.M. di turno, è stata condotta in una casa famiglia, in attesa del rito direttissimo.