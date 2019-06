Lunedì 3 Giugno 2019, 06:30

Operazione antidroga della polizia a Battipaglia. I poliziotti sabato pomeriggio hanno arrestato una donna, 19enne russa per detenzione e spaccio di stupefacento. Dopo averla pedinato per alcuni giorni, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno deciso di intervenire e perquisire l’abitazione dove vive la straniera, nel centro cittadino, ed hanno rinvenuto una ventina di grammi di hashish, denaro comprovante lo smercio degli stupefacenti, un bilancino di precisione ed un coltello per preparare le dosi di droga. La droga, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro mentre la straniera dopo l’arresto è stata condotta in commissariato per gli accertamenti di routine. I poliziotti già in più occasioni avevano notato la donna, che poi è stata arrestata, i veri rioni di Battipaglia frequentati da pusher e clienti e da molti giorni la tenevano sotto controllo durante tutti i suoi spostamenti a Battipaglia e anche nei centri limitrofi. Nel frattempo la polizia ha intensificato i controlli in tutta la città e nella Piana del Sele in particolare a ridosso dei locali frequentati dai giovani.