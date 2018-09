Lunedì 17 Settembre 2018, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 16:27

Il boss Enrico Bisogni voleva fa assumere due familiari in una farmacia e nonostante fosse in carcere impartiva ordini al fratello e al nipote per intimidire un farmacista e un suo collaboratore di Bellizzi. Il gip del Tribunale di Salerno nei confronti di Enrico Bisogni, detenuto e ritenuto capo del clan camorristico Pecoraro Renna, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre il fratello Michele e il nipote Aldo Antonio Bisogni sono stati arrestati. Michele Bisogni dopo l'arresto è stato trasferito al carcere di Salerno mentre Aldo Antonio Bisogni è stato condotto a agli arresti domiciliari. Per tutti l'accusa è di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti del farmacista e il collaboratore che sono stati intimiditi più volte da Michele e Aldo Antonio Bisogni per costringeli ad assumere i loro familiari.