Arrestati due truffatori avevano preso seimila euro ad una anziana Somma recuperata e restituita

Sottraggono seimila euro a un’anziana signora della Costiera Amalfitana e finiscono in carcere con l’accusa di truffa aggravata. La brillante operazione che ha portato alla cattura di due malviventi originari del napoletano è stata condotta sabato dai carabinieri della stazione di Tramonti, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio e dal maresciallo Giorgio Covato, che hanno bloccato i due giovani poco dopo che questi avevano consumato la truffa. Reso possibile grazie alla collaborazione di alcuni cittadini della frazione Corsano, i quali avevano segnalato al 112 la presenza nell’abitato di un’auto sospetta, l’arresto si è consumato dopo che i malviventi avevano raggirato l’anziana donna prima al telefono spacciandosi per il nipote che le chiedeva un aiuto economico e poi presentandosi davanti casa fingendosi amici del ragazzo. Uno dei due si è fatto consegnare ben 6 mila euro in contanti e prima di andare via ha sottratto alla signora anche il cellulare. Il malvivente si è così diretto verso l’auto già in moto, con a bordo un complice, ma senza trovare il tempo di scappare perchè bloccati dai carabinieri. Condotti in caserma sono stati trovati in possesso della somma di danaro, del telefono rubato e di ulteriori tre smartphone. I due sono stati arrestati e condotti presso le loro abitazioni in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato nella mattinata di oggi.