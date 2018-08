Sabato 25 Agosto 2018, 14:22

BATTIPAGLIA - Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte a Battipaglia, i carabinieri della Stazione di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Erich Fasolino, hanno tratto in arresto, in flagranza per furto aggravato, i pregiudicati Vincenzo Perrone, 32 anni, e Michele Santaniello, 50 anni, entrambi domiciliati a Battipaglia.I due ladri sono stati sorpresi mentre rubavano un passeggino per bambini dal bagagliaio di un’Audi A4 parcheggiata in via Belvedere. Nel corso del sopralluogo i militari hanno individuato altre due auto, una Volkswagen Polo e una Opel Corsa, già danneggiate e dal cui interno nulla era stato ancora asportato.Questa mattina, dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza, i due ladri sono stati accompagnati al Tribunale di Salerno per la direttissima, a conclusione della quale è stato disposto per i due ladri l’obbligo della firma presso gli uffici dell’Arma di via Ferullo.