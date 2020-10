Gli agenti della polizia di Stato di Salerno, nella serata di eri, hanno tratto in arresto un cittadino senegalese, W.P.M, 23 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali.

In particolare, intorno alle ore 20.30, presso il numero unico di emergenza 112, sono giunte segnalazioni da parte di viaggiatori presenti nella stazione metropolitana di Duomo via Vernieri, in attesa del treno che li avrebbe ricondotti a casa, che riferivano di un uomo di etnia straniera, con capelli corti ricci e scuri, indossante zaino in spalla, intento a danneggiare con grosso bastone i lettori ottici, le obliteratrici e gli arredi situati all’ingresso della predetta stazione. Tra gli utenti in attesa vi era anche, libero dal servizio, un Ispettore in servizio presso l’Ufficio prevenzione. della Questura di Salerno, che è intervenuto a bloccare l’uomo, il quale cercava di dileguarsi scendendo dal marciapiede ferroviario e seguendo i binari del treno. Nel frattempo gli equipaggi della Sezione Volanti allertati, hanno rintracciato il cittadino senegalese, che è stato individuato e bloccato nella vicina via Vernieri.

Nelle concitate fasi dell’arresto, l’uomo ha iniziato ad inveire contro gli agenti di polizia minacciando, oltraggiando e opponendo resistendo con calci e sputi, tanto da ritentare nuovamente la fuga, fino a quando è stato definitivamente bloccato. Condotto negli uffici della sezione Volanti, il fermato è stato dichiarato in arresto per i reati di: Danneggiamento aggravato; resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 19:04

