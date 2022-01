Arrestato dai carabinieri per poche decine di euro stava rubando al teatro Ghirelli

L’intervento dei carabinieri è stato immediato. Tanto che hanno trovato l’uomo, un pregiudicato di 45 anni con precedenti specifici, proprio mentre cercava di forzare la cassa per portare via il denaro. La pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Salerno, diretta dal capitano Paolo Cristinziano, è intervenuta domenica notte al teatro Ghirelli, in via Antonio Gramsci, nel corso di un servizio di controllo ordinario ed ha acciuffato il 45enne in flagranza di reato. L’uomo, per il quale ieri c’è stata l’udienza di convalida con obbligo di arresti domiciliari, all’arrivo dei militari dell’Arma era intento a forzare la cassa del teatro per portare via il denaro. Forse pensava di trovare molto di più di alcune decine di euro, forse era andato lì anche solo per racimolare qualche spicciolo. Ma i suoi calcoli sono andati male: non aveva previsto quel quid che lo ha incastrato, l’arrivo dei carabinieri. Immediato, dunque, per lui, l’arresto. Era riuscito ad entrare forzando una delle porte antipanico della struttura che, probabilmente conosceva bene. Dettagli, questi che dovrà poi spiegare al magistrato nel corso dell’iter giudiziario avviato contro di lui.

IL REPORT

Proprio i servizi di controllo del territorio, in questi giorni, sono stati intensificati per garantire a 360 gradi la sicurezza dei cittadini. Secondo un report dei carabinieri, nel corso del 2021 sono aumentati proprio i furti che sarebbero aumentati del 4 per cento rispetto all’anno precedente. Ma, ad un aumento di questa tipologia di reato non sono mancate le risposte da parte dell’Arma che, proprio di recente, ha bloccato quattro persone responsabili di furti in appartamento, nella zona dei Picentini, dove i colpi erano vertiginosamente aumenti, in alcune zone della periferia. Sempre secondo il repport diffuso nei giorni scorsi dal comando provinciale dei carabinieri di Salerno, i delitti complessivamente commessi su tutto il territorio sono stati 29.314: per l’87% ha proceduto l’Arma che ha arrestato 952 persone, denunciandone 8.024. La curiosità: nell’ultimo anno in calo le rapine, mentre sono aumentati del 16% i delitti informatici e questo, probabilmente, anche in virtù del lockdown che ha posto un freno alle attività delinquenziali di strada e concentrato l’attenzione dei balordi proprio sui delitti informatici attraverso l’utilizzo di mail che, una volta aperte, rubano dati ed entrano nei sistemi informatici della vittima, oltre che truffe sulla vendita di prodotti.