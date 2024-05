Poteva accontentare tutti: dal cliente più esigente al ragazzino perchè vendeva sia cocaina che hashish. Sostanze che i finanzieri gli hanno ritrovato addosso quando lo hanno fermato in pieno centro. Ciro Grimaldi aveva con se quasi 4 grammi di coca e circa sei grammi di hashish per un toale di sedci dosi. Con se anche 400 euro in contanti.

Droga, soldi e due cellulari per intrattanere i suoi affari illeciti sono stati sequestrati.