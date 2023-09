Si allontana per pochi istanti dalla sua auta lasciandola con il motore accese un pakistano ci entra e tenta di portarla via. È accaduto a Capaccio Paestum.

L'uomo però non ci è riuscito ed è fuggito via minacciando il proprietario con un bastone. Identificato dai carabinieri è stato arrestato per rapina impropria.