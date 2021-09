Spaccia vicino allo stadio, preso 36enne In moto con il crack: bloccato e arrestato

Due arresti per droga, a distanza di poche ore uno dall'altro, effettuati a Salerno da carabinieri e polizia. Nel pomeriggio, una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Salerno ha intercettato un 26enne pregiudicato salernitano. Ad un posto di blocco, i militari hanno intimato l'alt ad un ciclomotore il cui conducente è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di circa due grammi di crack, già suddiviso in dosi. Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato in un primo momento associato ai domiciliari e poi, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice, la misura è stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla pg due volte al giorno.

In serata, durante un servizio finalizzato alla repressione del traffico di droga, gli agenti della Squadra mobile di Salerno hanno arrestato un 36enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Individuato nei pressi dello stadio Arechi, l'uomo nascondeva all'interno dei pantaloni alcune dosi di hashish per un peso complessivo di 71 grammi. Effettuata anche la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato 2 grammi e mezzo di marijuana. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, il 36enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.