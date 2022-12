Baronissi, arrestati due gemelli di 17 anni: droga ed estorsione alla mamma

Picchiano la madre per farsi consegnare i soldi che sarebbero poi serviti a comprare droga. Per questo due fratelli gemelli, di 17 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri a Baronissi, in provincia di Salerno.

È stata la donna a chiedere l'intervento dei Carabinieri chiamando il 112. I militari intervenuti hanno ricostruito la vicenda e arrestato i gemelli per tentata estorsione alla madre, che avrebbero ripetutamente minacciato e picchiato. I due arrestati sono stati portati in un centro di prima accoglienza, su disposizione della Procura per i Minorenni di Salerno.