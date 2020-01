Arriva al Grand Hotel Salerno la Fiera del Disco

Tutto pronto per la Fiera del Disco di Salerno, in programma domani e lunedì (dalle 10 alle 22) al Grand Hotel cittadino. Un grande evento che, dopo gli anni di gestione tutta casalinga, è passato nelle mani di Ernyaldisko di Massari, con un successo crescente di pubblico che ama principalmente il vinile, tornato di moda. La quinta edizione ritorna nei saloni di via Lungomare Tafuri, luogo in cui appassionati, collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del disco, dei cd, dvd, dei più diversi gadget e pezzi da collezione. Oltre 50 espositori da tutta Italia per una full immersion riservata agli appassionati e di tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz e classica. Non mancherà proprio nulla: stampe musicali, poster, gadget originali fino alle memorabilia autografate. Sarà, inoltre, possibile acquistare e vendere vinili, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori, e diventare parte attiva di una community di appassionati, con cui condividere la passione per la musica e per il vinile. Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, anche fuori dalla città ligure. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, entrambi legati da una grande passione per le sette note e il vinile. © RIPRODUZIONE RISERVATA