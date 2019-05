CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

La diocesi di Salerno-Campagna-Acerno pubblica il programma della giornata di sabato 6 luglio, quando si terrà l'ordinazione episcopale e la presa di possesso canonico dell'arcivescovo eletto Andrea Bellandi. «Un saluto intensamente cordiale - aveva scritto il nuovo pastore nella prima lettera alla chiesa salernitana pubblicata nel giorno dell'annuncio della nomina - intendo rivolgere a tutte le autorità civili, mosso dal desiderio di poter collaborare fattivamente per il bene comune del nostro popolo». E, come tradizione, il primo atto della cerimonia d'ingresso si terrà alle 17, in piazza Amendola, dove l'arcivescovo sarà accolto da autorità civili e militari e dall'intera cittadinanza. Qui, a nome di tutta la comunità, il sindaco Vincenzo Napoli rivolgerà al presule parole di benvenuto e monsignor Bellandi indirizzerà ai presenti il suo primo saluto. Alle 17.40, l'arcivescovo, accompagnato in corteo dalle autorità e dal popolo, raggiungerà la chiesa di Sant'Agostino dove, secondo un'antica consuetudine, pregherà dinanzi all'immagine della Madonna di Costantinopoli, la Madonna che viene dal mare tanto cara ai salernitani. Il presule leggerà l'atto di affidamento alla Vergine perché custodisca il suo ministero episcopale. Subito dopo, alle 17.50, sempre in corteo, Bellandi raggiungerà palazzo arcivescovile, dove vestirà gli abiti liturgici. Il rito, presieduto dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e concelebrato dall'arcivescovo Luigi Moretti e da monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, avrà inizio alle 18.