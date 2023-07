Maiori: arriva in Costiera la sedia Job, il mare non è più off limits per i disabili

Nuovo passo avanti per l’inclusività di persone con disabilità in Costiera Amalfitana dove grazie all'utilizzo di una particolare sedia il mare non sarà più off limits a nessuno.

La Pubblica Assistenza “I Colibrì” ha messo a disposizione delle persone con disabilità la sedia “Job” che permetterà a quanti ne abbiano bisogno di fruire del mare e della spiaggia con maggiore facililtà.

La sedia, grazie alle particolari ruote e alla speciale struttura, consente di raggiungere il mare arrivando fin dentro l’acqua assicurando confort e sicurezza alle persone che ne usufruiscono.

Il presidio è stato acquistato dall’associazione grazie al contributo della signora Rosanna Buonocore di Maiori, titolare della “Bottega delle Arti” di Ravello.

La sedia posizionata presso il “Lido Paradise” di Maiori dove, nell’adiacente miniclub, è stata posizionata una passerella che agevolerà ulteriormente la discesa a mare.

Il miniclub, gestito dall’”Associazione Animation Teresa Criscuolo”, ospita i bambini con disabilità del progetto “Bimbi al Mare” del Comune di Maiori, che sono stati i primi a beneficiare dell’iniziativa.