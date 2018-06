Sabato 2 Giugno 2018, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 20:52

EBOLI - Sabato di paura ad Acqua dei Pioppi. Alle 17 di oggi il macchinista del treno Salerno-Potenza ha fermato la sua corsa e ha iniziato a suonare per avvisare gli automobilisti al passaggio a livello che le sbarre si erano alzate. Il rischio di una collissione era altissimo. Per questo motivo è stato eseguito un protocollo per la sicurezza degli automobilisti.Tragedia evitata ma resta la paura per i residenti nell'agro ebolitano. Il funzionamento irregolare delle sbarre del passaggio a livello sembrava un ricordo di qualche anno fa, un problema superato.Ieri pomeriggio, il probelma si è riproposto. Il treno Salerno-Potenza si è fermato sui binari, in coincidenza con il passaggio a livello, fino all'arrivo dei vigili urbani. Il protocollo prevede infatti che il funzionamento irregolare delle sbarre vada segnalato agli addetti alla manutenzione di Trenitalia ma anche alle forze dell'ordine locali. Dopo i vigili urbani, in zona sono giunti gli addetti alla manutenzione. Il problema è stato risolto ma i residenti di Acqua dei Pioppi temono di ripiombare nel clima di paura che si verificò nel quartiere qualche anno fa.