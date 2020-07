Armi detenute illegalmente, padre e figlio denunciati dalla Procura di Nocera Inferiore. È il risultato di un'operazione dei carabinieri di San Marzano sul Sarno, nei confronti di due paganesi, trovati giorni fa in possesso di armi utilizzate per la caccia, ma senza il rispetto di quanto prevede la legge per quanto concerne la custodia. I due sono stati entrambi perquisiti, a seguito del rinvenimento di un fucile Benelli con canna liscia e sette munizioni calibro dodici. In aggiunta, la Procura nocerina ha disposto il ritiro cautelativo anche di una doppietta Armeless, un altro fucile semiautomatico Franchi calibro venti, una doppietta Flobert, calibro nove, un'altra doppietta marca Coltelli Guerini calibro sedici, un fucile monocolpo Badol, calibro 24. I

l sequestro delle armi segue la fase di verifica che sarà effettuata sulle stesse, a garanzia della posizione di padre e figlio, ora indagati a piede libero e difesi dal legale Stanislao Sessa. I due erano stati fermati mentre si trovavano a bordo di una 500 nera, con il ritrovamento del primo fucile che aveva poi portato al controllo domiciliarie. L'uomo, di 56 anni, risponde di omessa custodia di armi, in quanto il figlio, di 30 anni, non era in possesso di titoli per custodire il fucile. Le altre armi rinvenute sono state sequestrate «per evitare che fossero ulteriormente lasciate a disposizione del figlio», con ritiro e custodia presso la stazione carabinieri di San Marzano sul Sarno in attesa di tutte le formalità di rito coordinate dall'autorità giudiziaria.

