Venerdì 9 Marzo 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 13:38

“A regola d'Arte: la Costituzione al museo" dopo Napoli sbarca a Sarno, al Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno. Seconda tappa importante, nei saloni di Palazzo Capua, della mostra nata dalla collaborazione tra le scuole del Marano spot ragazzi Film Festival e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sarà ospitata dal Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, diretto dalla dottoressa Emilia Alfinito.Un suggestivo percorso espositivo ed interattivo tra Arte e Costituzione Italiana che per tutto il 2018 - 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione e Anno Europeo del patrimonio culturale - sarà riproposto agli studenti campani nei principali Musei della nostra regione. I valori fondanti della Carta costituzionale al centro ed insieme spunti, confronti, riflessioni tra il passato ed il presente.