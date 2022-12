Artisti uniti per far restaurare una cappella storica di Sala Consilina

E' stato un successo l'evento organizzato per raccogliere fondi per "Adottare un monumento" a Sala Consilina. Una raccolta fondi per il recupero della Cappella della Madonna del Monte - monumento al centro di attenzioni da parte di un Comitato che è riuscita a farla entrare nei luoghi del Fai - che ha visto la partecipazione di circa 400 persone e diverse migliaia di euro raccolte per l'obiettivo prefisso.

L'evento si è tenuto nella parrocchia di Sant'Anna con il sostegno di Don Luciano Peruta e del Lions club. Un evento musicale "Notte placida" nell’ambito del progetto “Adotta un monumento” per raccogliere fondi per il recupero e la valorizzazione della Cappella della Madonna del Monte, al fine di sottrarla all’oblio ed al degrado. Lo spettacolo ha visto l’esibizione di vari artisti del territorio da Velia Imparato e Daniele Lettieri passando per Totino Melillo e con la presenza del maestro Luigi di Miele del coro di Sant'Arsenio gli "amici della musica", dell'attore teatrale di Sala Consilina Giuseppe Cardinale, della maestra di musica Antonella Lavista e di Cosimo D'ambrosio, allievo di Lettier tecnici della Deejay service hanno prestato il service gratuitamente così come tutti gli artisti intervenuti non hanno percepito compensi. La conduzione è stata affidata a Michele Ficetola, voce di radio Kiss Kiss. Numerose forme d’arte, dalla musica pop alla musica lirica e corale, hanno allietato la serata di beneficenza e che è stata anche un momento di sensibilizzazione volto all’arricchimento culturale della città salese.