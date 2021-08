Incendio lambisce villaggio turistico ad Ascea, evacuate diverse case

Alimentato dal vento, il rogo ha lambito un villaggio turistico e diverse abitazioni, alcune evacuate in via precauzionale. L'incendio ancora non è stato domato: diverse squadre dei vigili del fuoco e operai della comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi per spegnere le fiamme ad Ascea, nel Salernitano, che si sono sviluppate in località Pian del Pero, nella frazione Santa Maria, e hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea.