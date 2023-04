Ascea, pronta la nuova biblioteca comunale Parmenide

Giovedì 13 aprile, alle ore 11, presso il Comune di Ascea, si terrà l'inaugurazione della Biblioteca Civica Parmenide, un luogo di rinascita culturale del territorio, realizzata grazie a «BlioHub - Fermenti di idee in biblioteca», il progetto, promosso da Anci e finanziato con risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche giovanili, che si sta svolgendo presso il Comune di Ascea, in collaborazione con la Fondazione Alario e la Pro Loco di Ascea. L'idea è creare un hub culturale in cui i ragazzi potranno gettare le basi per far fermentare le proprie idee e aspirazioni, confrontandosi con rilevanti realtà di dinamismo giovanile e cittadinanza attiva a livello nazionale.

I giovani sono stati coinvolti in più fasi. Coadiuvati da un architetto esperto, infatti, hanno partecipato attivamente alla progettazione e all'allestimento della biblioteca comunale, contribuendo concretamente a immaginare quello che sta per diventare un luogo di ritrovo, incontro, crescita e confronto per tanti loro coetanei. Presso la fondazione Alario, poi, quattro borsisti selezionati hanno svolto un proficuo percorso di formazione su temi appassionanti ma poco conosciuti come la gestione di una biblioteca, le tecniche di catalogazione, la strategia comunicative dei profili social legati ad attività culturali. Il percorso, quindi, ha portato all'apertura della Biblioteca Civica Parmenide: un luogo, a completa disposizione dei ragazzi, in cui verranno realizzate attività culturali e incontri di discussione e partecipazione su vari temi sociali importanti.

All'inaugurazione, dopo i saluti istituzionali di Pietro D'Angiolillo, sindaco di Ascea, e di Valentina Pica, assessore al Turismo che ha contribuito e ha collaborato alla realizzazione del progetto, interverranno: Tommaso Chirico, direttore generale Fondazione Alario per Elea Velia; Luigi Rizzo, presidente Pro Loco Ascea; Pasquale Sorrentino, consigliere con delega al turismo e alla cultura della Provincia di Salerno; Adriano Guida, presidente commissione cultura del Forum regionale dei Giovani Regione Campania; Alessio Mazzaro, consigliere del coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. L'incontro sarà moderato da Angela D'Angelo, consigliere del Comune di Ascea, con delega alla promozione del territorio a livello sovracomunale, ideatrice e sostenitrice del progetto.

«Attraverso le linee d'azione e gli interventi attuati negli ultimi mesi - afferma D'Angiolillo - si punta a gettare il seme di un dinamismo giovanile nell'ambito culturale che, grazie a questo progetto, sta risvegliando le coscienze di tutta la comunità. Intorno a un luogo fisico come la biblioteca stanno nascendo nuove realtà culturali e associative, si sta creando un vero e proprio fermento giovanile su cui il Comune di Ascea vuole continuare a investire per la crescita turistico-culturale del nostro paese».