«Stamattina mentre mi trovavo in spiaggia con mia moglie, ad Ascea Marina, nel parco del Cilento, ho notato qualcosa di scuro che si agitava in acqua. Mi sono avvicinato e ho visto un trigone viola, un pesce simile a una razza, che non riusciva a nuotare». A raccontarlo è il Ministro per l'Ambiente Sergio Costa di casa ad Ascea: «Non si muoveva - dice - perché la coda era intrappolata in una busta di plastica. Facendo attenzione a non ferirlo, ma anche a non essere punto, l’ho portato in acque più basse e con un paio forbici sono riuscito a liberarlo e a lasciarlo libero di nuotare ancora». Il ministro quindi entra nei dettagli: «C’erano tante persone e molti dicevano: non immaginavo, non credevo, è mai possibile...? Purtroppo sí, lo è».

«Ora chiedo: di chi sarà stata quella busta? - continua il ministro - Sicuramente di qualcuno di noi, forse qualcuno che l’ha usata per la spesa, l’ha portata in spiaggia e per caso è volata via posandosi in acqua e... vabbè ormai è andata.

Questi sono i danni che ognuno di noi, nella propria quotidianità, può creare, senza neanche rendersene conto».

