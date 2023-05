Ascea, nonno Francesco Vecchio festeggia 104 anni

Nonno Francesco Vecchio ha festeggiato 104 anni. Il nonnino di Ascea è autonomo, gode di buona salute e la sua passione resta la campagna. Non appena può raggiunge il suo uliveto, prende la zappetta ed inizia a lavorare.

“Ho centinaia di piante di ulivo da sistemare – ha detto – anche questa mattina ne ho zappare tre, me ne restano ancora molte”. Un fiume in piena nonno Francesco un esempio per tanti giovani e meno giovani cilentani.