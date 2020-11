E’ risultato positivo a covid-19 il comandante dei vigili urbani di Ascea. Per fortuna l’uomo al comando dei caschi bianchi del comune cilentano, mancava ad Ascea da dieci giorni. Era stato in ferie a Napoli. Prima che rientrasse si è sottoposto a tampone. E’ asintomatico. Ieri mattina, sabato, dipendenti e amministratori si sono sottoposti a tamponi per uno screening abbastanza importante. Circa quaranta test, tutti con esito negativo. Si è anche provveduto a sanificare il Comune.

APPROFONDIMENTI IL TRUCCO Soldi falsi spacciati ai commercianti in Campania: sono... PESCARA L'infermiera zittisce i negazionisti: «Non venire in... IL PROVVEDIMENTO Ercolano, chiuso un bar-caffetteria: era ritrovo abituale di...

LEGGI ANCHE Ercolano, chiuso un bar-caffetteria: era ritrovo abituale di pregiudicati

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA