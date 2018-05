Ascea, proseguono le ricerche di Giuseppe Mautone. L'appello dei familiari: «Aiutateci a ritrovarlo»

Sabato 5 Maggio 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 12:19

Proseguono ad Ascea le ricerche di Giuseppe Mautone, l’uomo di 48 anni di cui non si hanno notizie dalle 14 di giovedì.L’uomo, titolare di un’impresa edile, sarebbe stato visto per l’ultima volta da suoi operai poco dopo pranzo, ma da allora non ha fatto ritorno nella sua abitazione situata nella località Stampella di Ascea. Preoccupata la moglie, che ha chiesto l’aiuto dei Carabinieri facendo scattare le ricerche, e invitando chiunque abbia visto suo marito a contattare i carabinieri di Ascea o di Vallo della Lucania, o a contattare il 333 7200049.A quanto pare, l’uomo non aveva alcun problema psicologico nè aveva mostrato insofferenza o atteggiamenti che potessero far presagire un allontanamento volontario dalla sua abitazione.Nelle ultime ore i vigili del fuco hanno perlustrato localita Salicuneta dove l'uomo sarebbe stato visto l'ultima volta.