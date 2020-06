Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in località Scogliera di Ascea. Un uomo è stato soccorso con l’ausilio di un elicottero. Stando alle prime ricostruzioni il malcapitato avrebbe avvertito un malore lungo il sentiero degli Dei. La zona non è accessibile ai veicoli, per questo per poter raggiungere l’escursionista è stato necessario l’intervento di un’elicottero. Per fortuna la vittima, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA