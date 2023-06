Ascensore fuori uso, disabili bloccati nelle palazzine a Nocera

Ascensore fuori uso in una delle palazzine Acer di via San Prisco a Nocera Inferiore. Residenti diversamente abili bloccati e costretti a restare in casa. Il problema dura da una settimana, nonostante i solleciti fatti alla struttura regionale che si occupa delle case popolari.

Le persone che vivono nella palazzina si sono rivolte al sindaco Paolo De Maio, in particolare un padre e un figlio, non riuscendo ad avere risposte dall'Acer.

«Acer è stata avvisata - ha detto il primo cittadino - ed è già intervenuta.

Ci sono problemi al motore ascensore su cui stanno lavorando». Ma i condomini hanno lamentato anche un problema di elettricità che genera ripercussioni alla rete televisiva. La condizione dei residenti di Montevescovado resta critica, specie per chi vive nei prefabbricati pesanti, così come nelle palazzine.

Per i primi, infatti, si attende una collocazione definitiva dal 1981. L'amministrazione comunale punta alla realizzazione di 32 alloggi di edilizia residenziale sociale con la riqualificazione di via San Prisco, grazie ai fondi del Pnrr.