I continui guasti, negli anni scorsi, agli ascensori che erano stati installati nella nuova Cittadella giudiziaria evidentemente hanno acceso i riflettori sulle modalità di fornitura di beni e prestazioni. E all’esito delle indagini, delegate dalla Procura salernitana ai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza e agli agenti di Pg della Polizia di Stato, sono state eseguite quattro misure interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno ad altrettante società (tre dell’hinterland partenopeo e una in provincia di Bari) che operano nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e dell’installazione, riparazione e manutenzione di ascensori.

Secondo quanto disposto dal gip del Tribunale di Salerno, che ha condiviso la richiesta della locale procura (diretta dal procuratore capo Borrelli e dal vice Cannavale), la misura interdittiva per un anno ha raggiunto la Costruzioni Barozzi Spa e la Passarelli Spa (mandatarie) facenti parte del raggruppamento di imprese che si aggiudicò l’appalto per i lavori di realizzazione della cittadella giudiziaria (secondo stralcio), per non aver adottato e, comunque, efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei ad impedire che i rispettivi legali rappresentanti fornissero beni diversi (per natura, ordine, qualità e prestazioni) da quelli indicati nel capitolato d’appalto e nell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo. Le altre due società destinatarie della misura interdittiva - sempre per un anno - sono la Euroascensori Service srl incaricata dell’installazione degli impianti e la Hacca Impianti srl affidataria del servizio di manutenzione degli ascensori, che non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei ad impedire che i rispettivi legali rappresentanti effettuassero una non corretta installazione degli impianti e non effettuassero le prestazioni di manutenzione previste dal contratto.

L’inchiesta dovrà essere sottoposta al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento così come il provvedimento cautelare dell’interdittiva è suscettibile di impugnazione, così come già annunciato dal legale della Costruzioni Barozzi. Dalla parte dell’accusa, l’aspetto importante del provvedimento è la specifica forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli enti forniti di personalità giuridica in relazione ad alcune ipotesi di reato commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti.

Ma già da oggi potrebbero essere depositate richieste di sospensiva, come annunciato da Vito Mormando, legale della Costruzioni Barozzi Spa (Cobar) di Altamura, che in una nota spiega come il provvedimento abbia suscitato più clamore del necessario: «La misura, infatti, si riferisce ad un presunto inadempimento di carattere meramente ed esclusivamente formale. Inoltre lo stesso magistrato, negli atti, si riferisce ad un ritardo nell’aggiornamento del modello organizzativo. Il provvedimento quindi di natura tecnica potrà essere immediatamente sospeso con l’accoglimento di richiesta di sospensiva che depositeremo domani», ha annunciato il difensore e spiega che «secondo l’accusa le imprese non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, tutte le procedure necessarie per impedire la fornitura - e quindi anche l’impiego – di beni di tipologia diversa da quella indicata nel contratto d’appalto pubblico», ma ad ogni buon conto - osserva il legale della Cobar - la società «ha già incaricato un autorevole studio professionale per procedere all’aggiornamento del modello 231 e ha già dato comunicazione di ciò alla Procura della Repubblica di Salerno. Ciò che mi preme sottolineare, infine, è che l’intervento della magistratura salernitana è esclusivamente limitato ad alcune delle molteplici attività societarie e non tocca in alcun modo il management di Cobar spa».