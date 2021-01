​Ascoli Piceno, un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in serata tra le vie del centro. Stando alle prime informazioni si tratta di un napoletano, già noto alle forze di polizia, da tempo residente in città. L'uomo è stato trovato a terra sanguinante nella centralissima via dei Soderini; sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di coltello. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale del 118. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno. La strada è stata chiusa al transito. Il corpo è ancora a terra coperto da un lenzuolo bianco.

Caccia all'aggressore

La vittima si chiamava Franco Lettieri, aveva 56 anni ed era originario di Salerno. Da tempo risiedeva ad Ascoli Piceno. Secondo alcune indiscrezioni, prima di morire avrebbe dato indicazioni ai soccorritori per identificare l'aggressore, sulle cui tracce sono ora i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 15:24

