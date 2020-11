hiudono da stamattina le scuole dell’infanzia. Entra in vigore l’ordinanza regionale che blocca nuovamente la didattica. Restano autorizzate solo la attività in presenza per gli allievi disabili. Ma su questo punto i presidi del capoluogo frenano: «Servono i dati sui contagi, in assenza di essi è impossibile dare sicurezza ad alunni e docenti». I presidi del capoluogo hanno infatti annunciato lo stop ai progetti in presenza per gli allievi disabili sino a quando il Comune non fornirà i dati di contesto, ovvero l’andamento dei contagi nel capoluogo. «Più che dubbi abbiamo chiesto i dati di contesto del territorio salernitano ad Asl e sindaco in qualità di Autorità sanitaria in caso di emergenza per procedere alla valutazione di contesto così come detto nelle Ordinanze regionali per far venire gli allievi disabili a scuola in tutta sicurezza», dichiara Maristella Fulgione, preside del comprensivo Giovanni Paolo II. «Non possiamo improvvisare - rincara Ida Lenza, preside del comprensivo Montalcini - i dati sui contagi a Salerno sono fondamentali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA