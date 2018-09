Giovedì 20 Settembre 2018, 06:25

Maltrattati, picchiati, distesi sul pavimento con la faccia a terra e costretti a stare per ore al buio e a piedi nudi. Rischia di chiudersi con lo schiaffo della prescrizione lo scandalo della materna di Battipaglia “Gnomi e Folletti”, la scuola finita nel mirino della Procura per una presunta spirale di violenze che sarebbero state commesse ai danni di bambini della tenerissima età. Ieri il pubblico ministero, all’esito di un interminabile processo cominciato ad Eboli dopo il rinvio a giudizio sancito nel 2007 dal Gup e poi trasferito nel 2011 a Salerno, ha chiesto la prescrizione per tutti gli imputati. Dopo le discussioni dei legali, gli avvocati Orazio Tedesco e Cecchino Cacciatore, l’udienza è stata rinviata al prossimo 15 novembre quando arriverà la sentenza. I bimbi sarebbero stati umiliati con epiteti volgari, picchiati ogni giorno con calci violenti negli stinchi, privati per ore della libertà personale e rinchiusi in un freddo e buio stanzino ma mai, nessuno di loro, sarebbe tornato a casa con i segni delle percosse.