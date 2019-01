Venerdì 4 Gennaio 2019, 06:40

Dopo i maltrattamenti, la procura di Nocera Inferiore parte con le verifiche sul possesso dei requisiti per poter esercitare la professione. Questo l’approfondimento d’indagine che la polizia giudiziaria, agli ordini del sostituto commissario Vincenzo Battipaglia, conduce sulle due donne, sospese dal gip per un anno, perché accusate di «maltrattamenti, minacce, percosse e violenze» sui bambini che venivano affidati dalle famiglie all’asilo privato «Tempi d’Infanza», a Sant’Egidio del Monte Albino in via Nazionale.L’inchiesta, che vede indagate la comproprietaria della struttura e insegnante di 58 anni e una socia, di ventiquattro anni, punterà ad accertare il possesso, da parte di entrambe, di titoli e requisiti per poter svolgere la professione di maestra d’asilo. Nel corso dell’anno scolastico precedente, due insegnanti abilitate si erano licenziate perché non avrebbero sopportato il «ricorso sistematico alla violenza», sia psicologica che fisica, di cui si sarebbero rese colpevoli le altre due donne. Queste ultime, infatti, restarono ad un tratto da sole all’interno della scuola, senza personale qualificato. Così riferisce la polizia giudiziaria, che nutre dubbi su almeno una delle due.