E' accusato di aver palpeggiato la fidanzata del figlio. Per questo, dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale, nel corso dell'udienza preliminare dinanzi al gip, un uomo di 65 anni, residente nella Valle dell'Irno, finito nel mirino dell'autorità giudiziaria dopo aver toccato il seno ad una ragazza salernitana di 28 anni, fidanzata del figlio. L'episodio controverso sarebbe accaduto nel mese di giugno del 2018. Secondo le accuse, l'uomo era rimasto da solo con la ragazza. Non c'era la sua compagna in quel momento e neppure il figlio. A quel punto, il 65enne avrebbe toccato il seno alla ragazza, che riferì poi l'accaduto facendo scattare un conflitto inevitabile tra padre e figlio.

La vittima non si perse d'animo, decidendo di denunciare l'episodio ai carabinieri della stazione locale. L'uomo, incensurato, dovrà ora difendersi dall'accusa contestata, dopo la chiusura dell'indagine da parte della Procura di Nocera Inferiore. La quale, ha presentato ora richiesta di rinvio a giudizio per l'imputato. I fatti al centro dell'inchiesta sono stati ripercorsi nell'iter investigativo svolto, raccogliendo elementi e dettagli ritenuti fondamentali. L'uomo avrebbe in sostanza atteso il momento propizio, per restare solo con la ragazza e tentare un approccio sessuale. Ma l'uomo non si sarebbe limitato solo a toccarle il seno della giovane, ma avrebbe accompagnato quello stesso gesto con parole di chiara connotazione sessuale. Ora sarà il tribunale a decidere se il 65enne debba finire o meno a processo, valutando gli elementi raccolti dall'organo inquirente in sede di udienza preliminare.

