Hanno forzato la saracinesca per entrare in un supermercato e poi sono fuggiti via mentre giungevano le forze dell'ordine. I ladri ieri sera hanno tentato di entrare in un supermercato a Battipaglia per svaligiarlo ma le sirene delle auto di polizia e carabinieri hanno fatto fuggire i banditi che non sono riusciti a mettere a segno il furto. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cittiotti. Ad agire pobrebbero esere stati i malviventi che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione in un altro supermercato di Battipaglia dove tre ladri incappucciati hanno rubato il denaro contenuto nelle cassette di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA