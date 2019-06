Venerdì 21 Giugno 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 06:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccano bottiglie per strada, urinano sui marciapiedi, organizzano gare di impennate con i motorini, mettono musica a palla e provocano i condomini, intonando il ritornello «Noi non ce ne andiamo». Quando i residenti lanciano secchi d’acqua rispondono: «Ne vogliamo un altro». Così per gli abitanti via Alighieri, via Verdi e Via Mafalda di Savoia è iniziata l’estate che fa rima con fastidi, provocati da bande di ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che li tengono sotto scacco, esibendo maleducazione, arroganza e violenza come baluardi.Come raccontato dai residenti, e documentato dai servizi giornalisti, questo degrado, per altro in pieno centro, si ripete da ben dieci anni. A quanto pare le segnalazioni, gli esposti e le petizioni non sono serviti a nulla. Dopo la mezzanotte, quando nei condomini ci sono tanti anziani, bambini ed adulti che vorrebbero riposare dopo una giornata di lavoro, entrano in scena le bande. «Si fanno chiamare i uagliùni - raccontano i residenti. Spaccano bottiglie di vetro, provocano i condomini che li richiamano». Poi si esibiscono in impennate che mettono a rischio la loro incolumitá e quella dei passanti. Fanno gare di velocità e parcheggiano sui marciapiedi come il far west. A schiamazzi e urla si aggiunge la musica a palla. «Qualcuno dei condomini, esasperato, gli tira una secchiata d’acqua - scrivono i residenti - e loro reagiscono urlando «ne vogliamo un altro». Nei condomini vivono infermieri che fanno turni di notte, anziani, malati, persone che studiano o lavorano e hanno diritto al riposo. Invece, ogni fine settimana ed in estate tutti i giorni, sono costretti a vivere sotto scacco di queste bande.