Continuano i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano per evitare assembramenti e far rispettare le norme anti Covid. Per questo motivo tra sabato sera e ieri i militari hanno chiesto e ottenuto la chiusura di due locali, uno a Sala Consilina e uno ad Atena Lucana in quanto erano presenti numerosi avventori, alcuni privi di mascherina e comunque senza rispetto del distanziamento sociale e delle regole predisposte per evitare il contagio.

