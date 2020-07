Senza mascherine, vicini gli uni agli altri, anche sotto al sole. Gli assembramenti si sono registrati questa mattina allo sportello Cup e ticket dell'ospedale di Pagani. La chiusura da oltre un mese dello stesso sportello del vicino ospedale di Nocera Inferiore per mancanza di personale ha causato lunghe file con tantissimi utenti che si sono riversati a Pagani. A denunciare quanto sta accadendo in questi giorni sono stati gli stessi utenti che hanno chiesto al direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio di riaprire al più presto lo sportello di Nocera Inferiore. "Ma la cosa più sconcertante - ha raccontato Francesco Croce in fila questa mattina - è che il personale che lavora in ospedale passa e guarda quanto sta accadendo in tema di distanziamento sociale e non intervengono per inviatre le persone ad indossare la mascherina oppure ad evitare assembramenti. Non è verto un buon esempio". © RIPRODUZIONE RISERVATA