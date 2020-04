Sono una decina le persone sanzionate ieri mattina durante i controlli anticontagio da Covid 19, attraverso i droni. Una “blindatura” della città di Salerno che ha funzionato come deterrente: le apparecchiature volanti, che hanno sorvolato le zone di Mercatello, Fratte, Mariconda e piazza della Concordia, in un primo momento infatti hanno catturato un po’ di gente in giro che, raggiunta dalle pattuglie a terra dei carabinieri, non ha saputo fornire giustificazioni valide sulla presenza in strada. Ma è bastato poco, il tempo che la voce dei servizi straordinari di controllo predisposti dal comando provinciale dell’Arma diventasse di dominio pubblico, che per strada non c’era più nessuno. I cittadini sanzionati, tranne una persona che si è alterata e ha tentato in tutti i modi di eludere il controllo, hanno accettato di pagare la sanzione comprendendo finalmente l’importanza di rimanere a casa.

